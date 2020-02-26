Медбрат Таллиннской скорой помощи рассказал, как не заразиться коронавирусом

Медбрат экстренных медицинских служб, ЭМО и Таллиннской скорой помощи Евгений Вайсбейн в своем Facebook поделился советами, как вести себя в ситуации, если есть подозрение на заражение коронавирусом. RusDelfi с разрешения Евгения публикует его статью.
Вы только представьте ситуацию: стоите вы у окна и пьёте кофе, как из машины скорой помощи выходят 3 сотрудника в скафандрах. Реакция у людей неоднозначная, кто-то получает сильный стресс и задается вопросами, кто-то снимает видео и начинает сеять панику, поддерживая всеобщую истерию.
Прежде всего, давайте будем помнить основные симптомы коронавируса:
Резко поднимается температура >39
Резкий и сильный кашель
Одышка, тяжело дышать
Головная боль
Боль в горле
Как можно заразиться?
Тесный контакт с больным пациентом (Диагностированный коронавирус)
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