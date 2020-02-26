Медбрат Таллиннской скорой помощи рассказал, как не заразиться коронавирусом

Тщательно мойте руки и лицо

Тщательно промывайте фрукты или овощи

Избегайте сомнительных общепитов

Избегайте поездок в зоны эпидемии (см. сайт Министерства иностранных дел)

При контакте с больным с вышеописанной симптоматикой используйте маску (NB! прочтите руководство по использованию!)

Не забывайте тепло одеваться — особенно после бани, бассейна и т.д

Если Вы подозреваете у себя коронавирус:

Прежде всего, свяжитесь с Департаментом здоровья для детального выяснения обстоятельств. Если все критерии сходятся, то к вам приедет специально оборудованная бригада скорой помощи.

Убедитесь, что все животные и родственники ожидают в соседней комнате, а окно как минимум открыто на микропроветривание.

Заранее подготовьте теплую одежду и вещи первой необходимости — все люди с подозрением подлежат госпитализации в Инфекционную больницу на Палдиском шоссе.

Этот краткие рекомендации помогут вам не терять здравый смысл, а также не распространять панику. Человек с хорошим иммунитетом и без хронических заболеваний — излечим, так что держите себя в форме!

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