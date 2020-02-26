26.02.2020, 11:28

Медбрат Таллиннской скорой помощи рассказал, как не заразиться коронавирусом

 (22)
"не надо паниковать!"
EST 518
Медбрат Таллиннской скорой помощи рассказал, как не заразиться коронавирусом
Facebook

Медбрат экстренных медицинских служб, ЭМО и Таллиннской скорой помощи Евгений Вайсбейн в своем Facebook поделился советами, как вести себя в ситуации, если есть подозрение на заражение коронавирусом. RusDelfi с разрешения Евгения публикует его статью.

Вы только представьте ситуацию: стоите вы у окна и пьёте кофе, как из машины скорой помощи выходят 3 сотрудника в скафандрах. Реакция у людей неоднозначная, кто-то получает сильный стресс и задается вопросами, кто-то снимает видео и начинает сеять панику, поддерживая всеобщую истерию.

Прежде всего, давайте будем помнить основные симптомы коронавируса:

  • Резко поднимается температура >39
  • Резкий и сильный кашель
  • Одышка, тяжело дышать
  • Головная боль
  • Боль в горле

Как можно заразиться?

  • Тесный контакт с больным пациентом (Диагностированный коронавирус)
  • Длительное пребывание в зоне эпидемии
Читайте также:

Средства и возможности профилактики:

  • Тщательно мойте руки и лицо
  • Тщательно промывайте фрукты или овощи
  • Избегайте сомнительных общепитов
  • Избегайте поездок в зоны эпидемии (см. сайт Министерства иностранных дел)
  • При контакте с больным с вышеописанной симптоматикой используйте маску (NB! прочтите руководство по использованию!)
  • Не забывайте тепло одеваться — особенно после бани, бассейна и т.д

Если Вы подозреваете у себя коронавирус:

  • Прежде всего, свяжитесь с Департаментом здоровья для детального выяснения обстоятельств. Если все критерии сходятся, то к вам приедет специально оборудованная бригада скорой помощи.
  • Убедитесь, что все животные и родственники ожидают в соседней комнате, а окно как минимум открыто на микропроветривание.
  • Заранее подготовьте теплую одежду и вещи первой необходимости — все люди с подозрением подлежат госпитализации в Инфекционную больницу на Палдиском шоссе.

Этот краткие рекомендации помогут вам не терять здравый смысл, а также не распространять панику. Человек с хорошим иммунитетом и без хронических заболеваний — излечим, так что держите себя в форме!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: