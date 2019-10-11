Мед, лук, чеснок: в воскресенье на Штромке пройдет большая осенняя ярмарка

”Это последнее массовое мероприятие под открытым небом в этом году, так что не упустите возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

На ярмарке зарегистрировались более 70 торговцев. Кроме эстонской продукции представлены также товары из Латвии и Литвы. В продаже сельскохозяйственная продукция в большом ассортименте — картофель, мед, лук, чеснок, грибы, клюква, рыба.

На ярмарке будет продаваться одежда и обувь, также здесь можно будет основательно подготовиться к предстоящему сезону подарков. Как всегда, посетителей ярмарки будут угощать вкусной едой, а для детей будут работать различные аттракционы.

Ярмарка откроется в 10.00 и продлится до 16.00.