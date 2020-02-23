Мечтавший о жизни в Эстонии россиянин решился на незаконное пересечение границы

"52-летний мужчина выбирал в течение четырех дней подходящий момент для пересечения границы. К счастью, ожидание проходило не под открытым небом, а у сестры в приграничном садоводческом кооперативе. В течение четырех дней мужчина отслеживал и искал место, где было бы проще всего пересечь реку, чтобы попасть в Эстонию. Естественно, он наблюдал и за пограничниками", — рассказывает префектура.

"Мужчине требовалась лодка. У него была возможность использовать соседскую, но чтобы избежать конфликта, он украл лодку из проката. Для пересечения границы мужчина приготовил два комплекта одежды. Естественно, одежда была расцветки, с помощью которой легко слиться с природой. Также он захватил нож и газ. С помощью ножа он перерезал верёвку и украл лодку, газ нужен был для отпугивания животных. Прибыв в Эстонию, мужчина спрятал лодку, нож и газовый баллон".

"9 июня, когда мужчина попал в воды Эстонии, его сразу же зафиксировал пограничный радар. Ничего не подозревая, мужчина взял рюкзак и пошёл в сторону деревни Васкнарва. Но его уже поджидал патруль пограничников. Мужчина сказал, что власти России придираются к нему и не выдают загранпаспорт. Он же ещё 30 лет назад хотел жить в Эстонии, так как здесь нет коррупции, против которой он борется".

