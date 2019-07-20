20.07.2019, 13:11

Мазаев рассказал, как стал поклонником Путина и почему Вакарчук потерял свою ценность как рокер. А еще назвал Резника предателем и мудаком

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Кристьян Ярв
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В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. Во второй день фестиваля выступил лидер рок-группы ”Моральный кодекс” Сергей Мазаев. В интервью Delfi музыкант рассказал о своем отношении к Путину.

Вспоминая о Таллинне и Риге конца 80-х и начала 90-х заслуженный артист России Сергей Мазаев отзывается о них с теплотой. ”Это была мечта. Это были самые желанные города для гастролей”, — признается артист, называя те времена сказкой. Он добавляет, что близко дружил с эстонским певцом Яаком Йолой.

В 2016 году поэт Илья Резник объявил предателями российских артистов, которые приехали тогда на фестиваль Лаймы Вайкуле. В частности, это касалось Сергея Мазаева, который резко ответил поэту. ”Я сказал, что он мудак. У нас с ним такой дружеский конфликт, — говорит Мазаев. — Как можно, какой я предатель? Это он предатель, что не приехал. Потому что Лайма как раз все эти концы и ниточки, которые нас связывают, оживляет”.

По словам рокера, музыка должна быть вне политики. Он считает неправильным, когда политики делают себе карьеру, когда призывают музыкантов к политическим действиям или жестам.

В частности, лидер украинской рок-группы ”Океана ЭльзыСвятослав Вакарчук неоднократно с политическими заявлениями, а весной этого он создал свою партию под названием ”Голос”.

Мазаев считает это ошибкой. ”Замечательная группа, она мне тоже очень нравится. Но я считаю, что э то его ошибка. Он должен стоять над политикой, он должен выпускать песни на эти темы, но не участвовать в политике самому. Он потерял свою ценность, как рокер. Я Вакарчука очень любил, мы с ним ездили на гастроли. Он был немного не контактный парень, нелюдимый, но группа-то хорошая, классная. Но то, что его запрягли в политику…Ну, это его личное дело”, — говорит Мазаев.

Мазаев не скрывает, что является поклонником Путина. В 2004 году его пригласили быть доверенным лицом на избирательной кампании Владимира Путина. "Я стал его поклонником. Молодой, свежий человек пришел к власти. Это хорошо! Мы ж не знали, кто он. Из КГБ — да! Значит у него должно быть трезвое сознание, понятие чести, как мы и думали. Вы помните, в начале нулевых Россия — единственная страна, которая ввела плоскую шкалу налогов на доходы. То есть, это первый шаг на легализацию "богатения" всех. Но никто не понял ничего. После этого я понял, что это мой человек гайдаровского призыва. Человек, который за свободный рынок и прогресс", — рассказал Мазаев.

Он отметил, что в России до сих пор сохраняется плоская шкала налогов, однако некоторые люди до сих пор "не выходят из тени". По словам Мазаева, скоро все изменится. "Вот увидите, всех вытащат из тени. Нельзя так относиться к России, она будет абсолютно… в России будет верх демократического совершенства, вот увидите!

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