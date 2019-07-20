Мазаев рассказал, как стал поклонником Путина и почему Вакарчук потерял свою ценность как рокер. А еще назвал Резника предателем и мудаком

В частности, лидер украинской рок-группы ”Океана Эльзы” Святослав Вакарчук неоднократно с политическими заявлениями, а весной этого он создал свою партию под названием ”Голос”.

Мазаев считает это ошибкой. ”Замечательная группа, она мне тоже очень нравится. Но я считаю, что э то его ошибка. Он должен стоять над политикой, он должен выпускать песни на эти темы, но не участвовать в политике самому. Он потерял свою ценность, как рокер. Я Вакарчука очень любил, мы с ним ездили на гастроли. Он был немного не контактный парень, нелюдимый, но группа-то хорошая, классная. Но то, что его запрягли в политику…Ну, это его личное дело”, — говорит Мазаев.

Мазаев не скрывает, что является поклонником Путина. В 2004 году его пригласили быть доверенным лицом на избирательной кампании Владимира Путина. "Я стал его поклонником. Молодой, свежий человек пришел к власти. Это хорошо! Мы ж не знали, кто он. Из КГБ — да! Значит у него должно быть трезвое сознание, понятие чести, как мы и думали. Вы помните, в начале нулевых Россия — единственная страна, которая ввела плоскую шкалу налогов на доходы. То есть, это первый шаг на легализацию "богатения" всех. Но никто не понял ничего. После этого я понял, что это мой человек гайдаровского призыва. Человек, который за свободный рынок и прогресс", — рассказал Мазаев.

Он отметил, что в России до сих пор сохраняется плоская шкала налогов, однако некоторые люди до сих пор "не выходят из тени". По словам Мазаева, скоро все изменится. "Вот увидите, всех вытащат из тени. Нельзя так относиться к России, она будет абсолютно… в России будет верх демократического совершенства, вот увидите!