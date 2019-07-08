Maxima запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним

”Если мы хотим, чтобы здоровье нашей молодежи было крепче, нужно ограничить доступность энергетических напитков”, — пояснил исполнительный руководитель Maxima Eesti Марко Пыдер решение запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним во всех магазинах розничной сети по всей Эстонии.

”Законодательство не ограничивает продажи энергетических напитков, но торговцы по собственному желанию могут устанавливать подобные ограничения. Мы вели диалог с родителями на тему энергетических напитков и совместно пришли к результату, что для детей, не достигших 18-летноего возраста, стоит установить ограничение”, — сказал Пыдер.

”Благополучие и развитие молодежи мы в Maxima считаем очень важным, а запрет продажи энергетических напитков несовершеннолетним — ясный тому сигнал и поддержка с нашей стороны”, — добавил он.

Запрет на продажу энергетических напитком лицам моложе 18 лет вступает в силу 8 июля во всех магазинах розничной сети Эстонии.

В этом году прошло 15 лет с начала работы Maxima на эстонском рынке. Розничная сеть действует в Эстонии с 2004 года. Вместе с новым экспресс-магазином сети принадлежит 81 магазин, из которых 56 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 — гипермаркеты Maxima XXX и один — магазин шаговой доступности Express-формата. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает около 3700 человек.