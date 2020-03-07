07.03.2020, 13:30

Maxima установила в магазинах дезинфицирующие диспенсеры для покупателей


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Maxima kauplus
Maxima kauplusFoto: Rauno Volmar

Начиная со вчерашнего дня во всех таллиннских магазинах MAXIMA Eesti для клиентов установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Остальные магазины по всей Эстонии будут оснащены диспенсерами не позднее вторника, сообщает сеть магазинов.

Диспенсеры расположены на входе в зоне тележек и на выходе у касс самообслуживания. Дезинфицирующие средства для рук и поверхностей были предоставлены сотрудникам Maxima в офисе и в магазинах с момента появления первых рекомендаций от Департамента здоровья. Кроме того, ежедневно в магазинах все тележки и корзины для покупок дезинфицируются.

Maxima — крупнейшая частная компания в Эстонии, где в общей сложности работает около 3700 человек, а магазины каждый день посещают тысячи клиентов. По словам руководителя по персоналу Леи Кимбер, предприятие обязано защищать своих сотрудников и, при возможности, также клиентов, препятствуя распространению вирусных заболеваний.

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В большинстве крупных компаний есть правила поведения в различных опасных ситуациях, и Maxima не является исключением. ”Работающий ежедневный процесс выполнения правил гигиены в наших магазинах и на производстве позволяет держать под контролем распространение различных вирусов и бактерий. Появление коронавируса в Эстонии и для Maxima означало введение дополнительных гигиенических требований и установку дополнительных дезинфицирующих средств во всех наших местах деятельности — в офисе и магазинах, а также в кухнях и туалетах логистического центра. В магазинах мы предлагаем возможность продезинфицировать руки и клиентам”, — пояснила Леа Кимбер.

MAXIMA Eesti круглый год вносит вклад в здоровье своих сотрудников — работникам магазинов и центра логистики каждый день предприятие предлагает горячий обед из свежих продуктов, а для офисных работников постоянно доступны мед, лимон и имбирь. Кроме того, в офисе раз в неделю организуется день фруктов.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Департамента здоровья, Maxima отменила все зарубежные командировки, чтобы таким образом защитить своих работников от воздействия со стороны потенциальных носителей вирусов.

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