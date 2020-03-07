Maxima установила в магазинах дезинфицирующие диспенсеры для покупателей

Диспенсеры расположены на входе в зоне тележек и на выходе у касс самообслуживания. Дезинфицирующие средства для рук и поверхностей были предоставлены сотрудникам Maxima в офисе и в магазинах с момента появления первых рекомендаций от Департамента здоровья. Кроме того, ежедневно в магазинах все тележки и корзины для покупок дезинфицируются.

Maxima — крупнейшая частная компания в Эстонии, где в общей сложности работает около 3700 человек, а магазины каждый день посещают тысячи клиентов. По словам руководителя по персоналу Леи Кимбер, предприятие обязано защищать своих сотрудников и, при возможности, также клиентов, препятствуя распространению вирусных заболеваний.

В большинстве крупных компаний есть правила поведения в различных опасных ситуациях, и Maxima не является исключением. ”Работающий ежедневный процесс выполнения правил гигиены в наших магазинах и на производстве позволяет держать под контролем распространение различных вирусов и бактерий. Появление коронавируса в Эстонии и для Maxima означало введение дополнительных гигиенических требований и установку дополнительных дезинфицирующих средств во всех наших местах деятельности — в офисе и магазинах, а также в кухнях и туалетах логистического центра. В магазинах мы предлагаем возможность продезинфицировать руки и клиентам”, — пояснила Леа Кимбер.