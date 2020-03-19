19.03.2020, 16:28

Maxima продлевает срок действия накопленных в 2019 году бонусных денег


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SooduskaardidFoto: Tanel Meos

В 2019 году владельцы карты лояльности Maxima собрали от всех сумм своих покупок 4,6 миллиона евро бонусных денег, из которых 230 000 евро на сегодняшний день еще не использовано клиентами. В связи с создавшейся ситуацией и чтобы предоставить клиентам возможность использовать бонусы, Maxima продлевает действие накопленных в 2019 году бонусных денег до 31.05.2020.

Каждый год владельцы карт лояльности Maxima собирают десятки евро бонусных денег, в среднем 10% из которых остаются неиспользованными. Если в предыдущие годы можно было использовать бонусные деньги для оплаты покупок в магазинах Maxima до конца марта, то в сегодняшней ситуации Maxima продлила срок использования бонусных денег до конца мая.

”Мы продлили конечный срок использования бонусных денег, поскольку мы понимаем, что в нынешней сложной ситуации люди могут не вспомнить о возможности расплатиться за покупку накопленными за прошлый год бонусными деньгами, и тем самым уменьшить сумму своей покупки”, — пояснила Янне Лайк, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. ”Остаток бонусных денег вы можете видеть на чеке, который вы получаете после совершения покупки, в учетной записи э-конто самообслуживания Maxima или спросить у кассового работника о наличии у вас бонусных денег”, — добавила Янне Лайк.

В 2019 году количество владельцев карт лояльности Maxima составляло почти 80% от общего числа совершающих покупки посетителей наших магазинов. Учетная запись э-самообслуживания Maxima позволяет вам кроме получения обзора накопленных вами бонусных денег, также и лучше следить за своим ежедневными покупательскими привычками — отслеживать историю своих покупок, видеть сумму сэкономленных на ежедневных и кампанейских покупках денег, а также видеть еженедельные предложения. Зарегистрировать свою личную учетную запись э-самообслуживания Maxima можно заполнив анкету на веб-сайте Maxima aitah.maxima.ee.

По состоянию на сегодняшний день в розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 комфортных магазина формата Express, а также интернет-магазин Maxima действующий под брендом Barbora. В состав розничной сети Maxima Eesti входят в том числе и восемь кулинарных цехов и центр логистики.

Maxima является крупнейшей розничной сетью в Прибалтике. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает 3700 сотрудников. Согласно исследованию Балтийских торговых марок, проведенного DDB Brand Capital, Maxima является лучшей компанией в Эстонии по соотношению цены и качества.

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