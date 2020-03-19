Maxima продлевает срок действия накопленных в 2019 году бонусных денег

В 2019 году количество владельцев карт лояльности Maxima составляло почти 80% от общего числа совершающих покупки посетителей наших магазинов. Учетная запись э-самообслуживания Maxima позволяет вам кроме получения обзора накопленных вами бонусных денег, также и лучше следить за своим ежедневными покупательскими привычками — отслеживать историю своих покупок, видеть сумму сэкономленных на ежедневных и кампанейских покупках денег, а также видеть еженедельные предложения. Зарегистрировать свою личную учетную запись э-самообслуживания Maxima можно заполнив анкету на веб-сайте Maxima aitah.maxima.ee.

По состоянию на сегодняшний день в розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 комфортных магазина формата Express, а также интернет-магазин Maxima действующий под брендом Barbora. В состав розничной сети Maxima Eesti входят в том числе и восемь кулинарных цехов и центр логистики.

Maxima является крупнейшей розничной сетью в Прибалтике. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает 3700 сотрудников. Согласно исследованию Балтийских торговых марок, проведенного DDB Brand Capital, Maxima является лучшей компанией в Эстонии по соотношению цены и качества.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.