Maxima продлевает часы работы, чтобы уменьшить очереди в магазинах

С сегодняшнего дня, 9 апреля, Maxima продлит часы работы шести магазинов Maxima XX с 9:00 до 23:00, а магазины Maxima XXX Хааберсти и Линнамяэ будут открыты с сегодняшнего дня круглосуточно. Maxima меняет часы работы магазинов, чтобы продлить время, в течение которого люди могут совершать свои ежедневные покупки, и, таким образом, сократить количество людей в магазинах в часы пик.
По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно предоставить людям возможность совершать свои ежедневные покупки безопасно и удобно, поэтому были предприняты различные меры для уменьшения очередей и количества посетителей в магазинах.
”Мы увеличим часы работы магазинов, упомянутых ниже, поскольку увидели, что количество посетителей в этих магазинах скачкообразно растет в последний час открытия. Для нас важно, чтобы каждый нашел возможность совершать покупки и делать это в безопасных условиях в удобное для них время”, — пояснил Эдвинас Волкас. ”Кроме того, мы постоянно следим за очередями к кассам и сокращаем количество корзин и тележек”, — добавил Эдвинас Волкас.
Начиная с 9 апреля будут открыты с 09:00 до 23:00 следующие магазины:
Maxima XX Лаагна теэ 80, Таллинн
Maxima XX Ыйсмяэ теэ 46, Таллинн
Maxima XX Вильде теэ 75/77, Таллинн
Maxima XX Смуули 9, Таллинн
Максима XX Туулемаа 20, Таллинн
Maxima XX Кренгольми 52/54, Нарва
С 9 апреля круглосуточно открыты:
Maxima XXX Эхитаяте теэ 148, Таллинн
Maxima XXX Линнамяэ теэ 57, Таллинн
”Мы убеждены, что принятые меры еще больше повысят надёжность и безопасность в магазине, но также есть и большая просьба к покупателям — мы просим не посещать магазин с симптомами болезни, потому что только сообща можно снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что необходимо всем нам, чтобы пережить трудное время”, — сказал Эдвинас Волкас.
В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:
1. Мы очищаем все поверхности два раза в день — в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа
2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования — мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.
3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.
4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.
5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.
6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят защитные маски.
7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.
8. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.
9. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях — прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.
10. Мы отслеживаем очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.
11. Мы упаковали все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома — например, различные хлебобулочные изделия, печенье.
В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. Maxima Eesti насчитывает 3700 сотрудников. В соответствии с исследованием брендов стран Балтии, проведенным DDB Brand Capital, Maxima является предприятием с лучшим соотношением цены и качества в Эстонии.
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