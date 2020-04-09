Maxima продлевает часы работы, чтобы уменьшить очереди в магазинах

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно предоставить людям возможность совершать свои ежедневные покупки безопасно и удобно, поэтому были предприняты различные меры для уменьшения очередей и количества посетителей в магазинах.

”Мы увеличим часы работы магазинов, упомянутых ниже, поскольку увидели, что количество посетителей в этих магазинах скачкообразно растет в последний час открытия. Для нас важно, чтобы каждый нашел возможность совершать покупки и делать это в безопасных условиях в удобное для них время”, — пояснил Эдвинас Волкас. ”Кроме того, мы постоянно следим за очередями к кассам и сокращаем количество корзин и тележек”, — добавил Эдвинас Волкас.

Начиная с 9 апреля будут открыты с 09:00 до 23:00 следующие магазины:

Maxima XX Лаагна теэ 80, Таллинн

Maxima XX Ыйсмяэ теэ 46, Таллинн

Maxima XX Вильде теэ 75/77, Таллинн

Maxima XX Смуули 9, Таллинн

Максима XX Туулемаа 20, Таллинн

Maxima XX Кренгольми 52/54, Нарва

С 9 апреля круглосуточно открыты:

Maxima XXX Эхитаяте теэ 148, Таллинн

Maxima XXX Линнамяэ теэ 57, Таллинн

”Мы убеждены, что принятые меры еще больше повысят надёжность и безопасность в магазине, но также есть и большая просьба к покупателям — мы просим не посещать магазин с симптомами болезни, потому что только сообща можно снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что необходимо всем нам, чтобы пережить трудное время”, — сказал Эдвинас Волкас.

В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Мы очищаем все поверхности два раза в день — в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования — мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят защитные маски.

7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.

8. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.

9. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях — прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.

10. Мы отслеживаем очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.

11. Мы упаковали все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома — например, различные хлебобулочные изделия, печенье.