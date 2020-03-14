Maxima переводит офисных сотрудников на удаленную работу и увеличивает поставки в магазины

”Являясь одним из крупнейших работодателей в Эстонии, мы хотим обеспечить всестороннюю безопасность наших сотрудников, поэтому в предупредительном порядке, не дожидаясь объявления правительством в четверг распоряжения о введении чрезвычайного положения, мы приняли дополнительные санитарно-гигиенические меры. В пятницу мы приняли решение в качестве упреждающей меры с 16 марта перевести всех офисных сотрудников Maxima Eesti на удаленную работу”, — добавил Эдвинас Волкас.

В последние дни резко вырос спрос на базовые продукты питания и товары первой необходимости, в связи с чем мы направили дополнительные ресурсы на планирование товарных поставок. ”Мы прогнозируем нормализацию кратковременно возросшего спроса, тем не менее, мы увеличили частоту поставок товаров в магазины из нашего логистического центра, который по размеру и ассортименту товаров является одним из крупнейших в Эстонии”, — заявил Эдвинас Волкас, председатель правления Maxima Eesti.

Магазины Maxima продолжают работать в прежнем режиме, но при этом применяются усиленные меры обеспечения гигиены и увеличена частота поставок товаров в магазины, спрос на которые возрос в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением.