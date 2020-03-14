14.03.2020, 16:20

Maxima переводит офисных сотрудников на удаленную работу и увеличивает поставки в магазины


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Ostmine. Foto on illustratiivne,
Ostmine. Foto on illustratiivne, Foto: Sven Arbet

В связи с объявленным Правительством Эстонии чрезвычайным положением, розничная сеть Maxima приняла в пятницу решение с 16 марта по меньшей мере на две недели перевести на удаленную работу всех работающих в предприятии офисных сотрудников. В связи с существенным ростом спроса на повседневные продукты питания розничная сеть также увеличила поставки товаров в магазины.

”Являясь одним из крупнейших работодателей в Эстонии, мы хотим обеспечить всестороннюю безопасность наших сотрудников, поэтому в предупредительном порядке, не дожидаясь объявления правительством в четверг распоряжения о введении чрезвычайного положения, мы приняли дополнительные санитарно-гигиенические меры. В пятницу мы приняли решение в качестве упреждающей меры с 16 марта перевести всех офисных сотрудников Maxima Eesti на удаленную работу”, — добавил Эдвинас Волкас.

В последние дни резко вырос спрос на базовые продукты питания и товары первой необходимости, в связи с чем мы направили дополнительные ресурсы на планирование товарных поставок. ”Мы прогнозируем нормализацию кратковременно возросшего спроса, тем не менее, мы увеличили частоту поставок товаров в магазины из нашего логистического центра, который по размеру и ассортименту товаров является одним из крупнейших в Эстонии”, — заявил Эдвинас Волкас, председатель правления Maxima Eesti.

Магазины Maxima продолжают работать в прежнем режиме, но при этом применяются усиленные меры обеспечения гигиены и увеличена частота поставок товаров в магазины, спрос на которые возрос в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением.

Принимая во внимание безопасность покупателей и сотрудников Maxima, мы уделяем повышенное внимание соблюдению требований гигиены, а также мы разработали внутреннюю инструкцию по отчетности на случай возможной кризисной ситуации. Во всех наших магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция всех контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент), ежедневно проводится тщательная уборка магазина. На входе и выходе в магазины клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук.

По состоянию на сегодняшний день в розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 комфортных магазина формата Express, а также интернет-магазин Maxima действующий под брендом Barbora. В состав розничной сети Maxima Eesti входят в том числе и восемь кулинарных цехов и центр логистики. Maxima является крупнейшей розничной сетью в Прибалтике. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает 3700 сотрудников. Согласно исследованию Балтийских торговых марок, проведенного DDB Brand Capital, Maxima является лучшей компанией в Эстонии по соотношению цены и качества.

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