Maxima начала отслеживать дистанцию между очередями в магазинах

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, первые меры безопасности и защиты, такие как личная гигиена рук как для сотрудников, так и для покупателей, очистка поверхностей и строительство пластиковых перегородок для 300 обычных касс, были осуществлены в первые дни и недели вспышки вируса.

”По мере развития ситуации мы предприняли дополнительные меры для более эффективной защиты наших сотрудников и клиентов от возможного заражения — разметка дистанций возле касс и стоек обслуживания, отслеживание очередей, а также дезинфекция тележек и корзин после каждого использования являются важными мерами безопасности”, — рассказал Эдвинас Волкас.

Для соблюдения ограничений, установленных правительственным кризисным комитетом, в магазинах важно соблюдать требование 2+2, что обеспечивается наличием разметки в магазинах. Кроме того, сотрудники Maxima и отдел безопасности отслеживают длину очередей в магазинах, чтобы предотвращать возникновение очередей более 4 человек на кассах.

На этой неделе Maxima начинает дезинфицировать корзины и тележки в магазинах после каждого использования, поэтому корзины и тележки делятся на две части: чистые и использованные — мы просим посетителей магазина обращать внимание на обозначения в магазинах.

Мы настоятельно призываем людей дезинфицировать руки перед тем, как брать корзину или тележку, и делать то же самое при выходе из магазина.

В марте в магазинах и логистическом центре Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей: