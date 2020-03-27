27.03.2020, 07:45

Математика говорит сама за себя: если не оставаться дома, мы окажемся в таком же положении, как Италия и Испания


Кярт Анвельт
EST
Математика говорит сама за себя: если не оставаться дома, мы окажемся в таком же положении, как Италия и Испания
Foto: Andres Putting

В Эстонии начиная с конца февраля составлено несколько моделей, каким может быть течение вируса Covid-19, количество зараженных людей и хватит ли в наших больницах мест и на какое время, пишет Eesti Päevaleht.

Есть модели, которые исходят из того, если государство не примет чрезвычайные меры, а также такие, какими будут результаты при принятии мер. Все они пришли к тому, что если население не останется дома, то рост эпидемии не замедлится и количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов в ближайшее время превысит способность больниц.

"Раньше или позже", — констатировала профессор Тартуского университета, математик Криста Фишер, подыскивая более мягкое выражение.

Первый известный на сегодняшний день прогноз составил в феврале Департамент здоровья, в нем предсказывалось — при условии, если государство не предпримет соответствующие шаги — в течение десяти недель 30 000 заболевших, 1300 госпитализаций и пара сотен пациентов интенсивной терапии, но не все из них с поддержкой дыхания. Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала, что во избежание паники решили не делиться им с общественностью.

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Во вторник вечером правительство, опираясь на данные совета по борьбе с Covid-19, выступило со своим прогнозом, что количество нуждающихся в интенсивной терапии через три недели может быть между 200 и 300. Этой комиссией руководит Ирья Лутсар.

Группа ученых, следуя статистике разных стран и математической вероятности, также составила модель, которая показывает картину совершенно без прикрас. По самой черной математической модели к 20 апреля интенсивная терапия потребуется 1825 людям. В более мягком случае это число будет 963.

Но есть и более страшные расчеты. Самый черный сценарий, о котором говорили Eesti Päevaleht, показывает следующие цифры: в середине мая более 100 000 больных, примерно 18 000 госпитализированных (в Эстонии в общей сложности примерно 6000 койко-мест) и примерно 600 смертей. Это сценарий осуществился бы тогда, если бы Эстония ничего не сделала и отреагировала так же слабо, как Испания и Италия вначале. К счастью, чрезвычайное положение введено.

Поскольку в Эстонии приняты меры, по составленной той командой модели в середине апреля нас могут ожидать примерно 5000 больных, 709 госпитализированных и примерно 40 умерших.

Разные модели, но все их объединяет одно — дела в Эстонии пойдут плохо в любом случае, если люди не поймут настоятельной просьбы премьер-министра, ученых и врачей, если не сказать приказа: оставайтесь дома и избегайте любых контактов с другими людьми.

"По нашей оценке, каждый носитель вируса в Эстонии до принятия мер заразил 2,5 человек. Надеемся, что эта цифра к настоящему моменту снижена, но меньше 1,5 зараженных на одного человека я не осмелюсь предположить", — отметила профессор Фишер.

Таким образом, по расчетной модели ученых в Эстонии можно рассматривать сценарии, которые применимы после малоэффективных (963 нуждающихся в интенсивной терапии пациента к 20 апреля) или умеренно эффективных (546 нуждающихся в интенсивной терапии пациентов к 20 апреля) чрезвычайных мер, и что означает, что скорее раньше, чем позже, количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов превысит способность больниц.

В результате принятия рассчитанных командой Фишер очень эффективных мер к 20 апреля у нас могло бы быть 230 нуждающихся в интенсивной терапии пациентов.

Профессор Криста Фишер отметила, что если смотреть чисто на математические модели и то, что произошло в Испании, Италии и Ухане, начавшие действовать в Эстонии в среду и еще более ужесточающиеся в пятницу меры, где закрываются все торговые центры, не классифицируются как очень эффективные чрезвычайные меры.

Публикуемые по утрам новые цифры случаев заболевания не дают адекватной картины текущего распространения вируса. Фишер и ученые из ее команды находят в своем рапорте, что то, что мы сегодня видим в цифрах, на самом деле произошло уже две-три недели назад.

Профессор Яак Вило все-таки вносит одну позитивную ноту. "Если посмотреть на имевшие место до сих пор меры в Эстонии и сравнить их с мерами в других странах, у нас более суровые шаги предприняли относительно заблаговременно. Наш шок проявился на случаях на Сааремаа и в Выру, и сигнал опасности в виде чрезвычайного положения дали заблаговременно. Тогда в стране еще не было и 100 официальных случае заражения, и это помогло Эстонии избежать худшего", — констатировал Вило.

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