Математика говорит сама за себя: если не оставаться дома, мы окажемся в таком же положении, как Италия и Испания

Есть модели, которые исходят из того, если государство не примет чрезвычайные меры, а также такие, какими будут результаты при принятии мер. Все они пришли к тому, что если население не останется дома, то рост эпидемии не замедлится и количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов в ближайшее время превысит способность больниц.

"Раньше или позже", — констатировала профессор Тартуского университета, математик Криста Фишер, подыскивая более мягкое выражение.

Первый известный на сегодняшний день прогноз составил в феврале Департамент здоровья, в нем предсказывалось — при условии, если государство не предпримет соответствующие шаги — в течение десяти недель 30 000 заболевших, 1300 госпитализаций и пара сотен пациентов интенсивной терапии, но не все из них с поддержкой дыхания. Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала, что во избежание паники решили не делиться им с общественностью.

Во вторник вечером правительство, опираясь на данные совета по борьбе с Covid-19, выступило со своим прогнозом, что количество нуждающихся в интенсивной терапии через три недели может быть между 200 и 300. Этой комиссией руководит Ирья Лутсар.

Группа ученых, следуя статистике разных стран и математической вероятности, также составила модель, которая показывает картину совершенно без прикрас. По самой черной математической модели к 20 апреля интенсивная терапия потребуется 1825 людям. В более мягком случае это число будет 963.