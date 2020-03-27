Математика говорит сама за себя: если не оставаться дома, мы окажемся в таком же положении, как Италия и Испания

Но есть и более страшные расчеты. Самый черный сценарий, о котором говорили Eesti Päevaleht, показывает следующие цифры: в середине мая более 100 000 больных, примерно 18 000 госпитализированных (в Эстонии в общей сложности примерно 6000 койко-мест) и примерно 600 смертей. Это сценарий осуществился бы тогда, если бы Эстония ничего не сделала и отреагировала так же слабо, как Испания и Италия вначале. К счастью, чрезвычайное положение введено.
Поскольку в Эстонии приняты меры, по составленной той командой модели в середине апреля нас могут ожидать примерно 5000 больных, 709 госпитализированных и примерно 40 умерших.
Разные модели, но все их объединяет одно — дела в Эстонии пойдут плохо в любом случае, если люди не поймут настоятельной просьбы премьер-министра, ученых и врачей, если не сказать приказа: оставайтесь дома и избегайте любых контактов с другими людьми.
"По нашей оценке, каждый носитель вируса в Эстонии до принятия мер заразил 2,5 человек. Надеемся, что эта цифра к настоящему моменту снижена, но меньше 1,5 зараженных на одного человека я не осмелюсь предположить", — отметила профессор Фишер.
Таким образом, по расчетной модели ученых в Эстонии можно рассматривать сценарии, которые применимы после малоэффективных (963 нуждающихся в интенсивной терапии пациента к 20 апреля) или умеренно эффективных (546 нуждающихся в интенсивной терапии пациентов к 20 апреля) чрезвычайных мер, и что означает, что скорее раньше, чем позже, количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов превысит способность больниц.
В результате принятия рассчитанных командой Фишер очень эффективных мер к 20 апреля у нас могло бы быть 230 нуждающихся в интенсивной терапии пациентов.
Профессор Криста Фишер отметила, что если смотреть чисто на математические модели и то, что произошло в Испании, Италии и Ухане, начавшие действовать в Эстонии в среду и еще более ужесточающиеся в пятницу меры, где закрываются все торговые центры, не классифицируются как очень эффективные чрезвычайные меры.
Публикуемые по утрам новые цифры случаев заболевания не дают адекватной картины текущего распространения вируса. Фишер и ученые из ее команды находят в своем рапорте, что то, что мы сегодня видим в цифрах, на самом деле произошло уже две-три недели назад.
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