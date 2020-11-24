Математик Криста Фишер: защитное действие маски — в пределах статистической погрешности

По словам Фишер, она, как специалист по статистике, вычитывает из этого исследования, что оно не меняет прежний консенсус ученых: "По словам датских ученых, их исследование достаточно масштабное, чтобы попробовать доказать, что маска предотвращает половину случаев заражения. То есть если бы маски уменьшали в два раза вероятность заражения, оно бы это показало. Исследование же показало, что этот эффект не такой сильный. Опять же, ни один ученый никогда и не утверждал, будто бы маски так эффективны. Если мы посмотрим, насколько маски защищают ее носителя от заражения — не от распространения инфекции, — то в некоторой степени, конечно, защищают. Но, может быть, на основании прежних исследований, в районе 20%, что также во всех отношениях согласуется с исследованием датчан".

"Прежде всего, смотрели, насколько маска защищает ее носителя. Исследование не рассматривало другую сторону, сколько от маски пользы для того, чтобы уменьшить влияние носителя инфекции на других. И в то же время говорят, что там влияние масок, очевидно, самое большое, — отметила Фишер. — В итоге же результат в таких широких пределах, что результат, который может стоять за этим, согласуется и с тем, что маска уменьшает вероятность до 50% (но не больше 50%), и в то же время процент доверия такой широкий, что на самом деле, согласно ему, маска может и увеличивать вероятность заражения".

По словам Фишер, это чистая случайность: "Если бросать монетку сто раз, то она не падает ровно 50:50. Один раз мы получим 42:58 и в другой раз — по-другому. Там в исследовании показатель заражения был примерно два процента. Если он такой маленький и мы делим людей на две группы, то такие различия ожидаемы как тогда, когда маска не имеет никакого влияния, так и тогда, когда влияние есть, но оно невелико".

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