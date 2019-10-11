11.10.2019, 08:50

Мать ученика, держащего в страхе всю школу: мой сын жизнерадостный, оптимистичный и общительный

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rus.delfi.ee
EST 10
Мать ученика, держащего в страхе всю школу: мой сын жизнерадостный, оптимистичный и общительный
Caleb Oquendo/Pexels

Eesti Ekspress уже писал, как одна из школ Пярну мучается с 11-летним Альбертом (имя изменено), который за четыре года обучения непрерывно нападает на одноклассников и учителей, и проблеме не видно решения. Мать Альберта считает, что ее сын скорее в данной ситуации пострадавший. Ниже мы приводим интервью с мамой сложного ребенка.

- Опишите, пожалуйста, своего сына.

- Мы имеем дело с придирками со стороны школы. : моей сын жизнерадостный, оптимистичный и общительный. На самом деле в этом классе четыре проблемных ребенка. Мой сын — всего лишь один из них.

- У вашего сына постоянно возникают конфликты с применением насилия как с одноклассниками, так и учителями. Как, по вашему мнению, они начинаются?

- Иной раз бывает так, что просто кто-то другой начинает, а виноват остается мой сын. Говорить, что у моего сына проблемы с обузданием гнева, это извращать факты.

- Но он же отправил классного руководителя на операцию по поводу колена и постоянно бьет одноклассников...

- Я могу сказать, что дома таких проблем нет. И нашими семейными знакомыми тоже. На тренировках есть, конечно, конфликты, но ничего серьезного. На самом деле всё началось с детского сада. Там у него была пара серьезных случаев. Не хотел подчиняться одному воспитателю. Но с того времени уже столько времени прошло, я уже точно не помню, что там случилось.

- Вы по-прежнему считаете, что Альберт должен ходить в обычный класс?

- Да. Мы посещали психологов. Они советуют, чтобы Альберт ходил в обычный класс. Ни один специалист не сказал, что он безусловно должен учиться каким-то другим образом.

- Так они рекомендуют Альберту учиться в обычном классе или говорят, что обучение в обычном классе не абсолютно исключено.

- Скажем так: говорится, что нет безусловных причин уходить из обычного класса.

- Какие они приводят для этого обоснования, и почему вы считаете, что нынешний учебный формат подходит Альберту лучше всего?

- Несколько перефразируя, они говорят, что социальная среда для него полезна. Я полагаю, что отдельное обучение может помещать усвоению учебного материала. Есть один момент, который должен обязательно войти в статью. Он заключается в том, что если бы все родители посвящали своим детям столько же время, сколько они тратят в погоне за деньгами и властью, школьных издевательств было бы гораздо меньше. Детей нужно воспитывать самим, а не платить нянькам!

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