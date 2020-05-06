Мать троих детей: держу кулаки, чтобы муж не смог поехать на работу в Финляндию

"А именно, в нашей семье растут два дошкольника и один подросток. Муж уже годами, должно быть, даже больше десяти лет ездит как в Финляндию, Швецию, так и время от времени изредка в Норвегию на работу, и на самом деле мы ведь привыкли, что его в какой-то период долго нет, но в это время у нас нормальный ритм: дети ходят в детский сад или школу, я на работу.

Сейчас же у меня из-за коронавируса объем работы меньше, дети в принципе 24/7 дома, и поскольку муж в данный момент не попадает на работу, он помогает детям занимать время или учиться, когда я должна работать дома. Благодаря этому я могу делать работу в нормальном объеме и нет проблем.

Мой муж же очень ждет, когда он сможет попасть на работу, потому что, во-первых, ему немного надоело возиться с детьми и, во-вторых, ему теперь тоже особо нечего делать, потому что за последние недели все домашние дела и работы уже сделаны и новых в данный момент тоже достаточно не появится. Здесь он идти на работу тоже не хочет, потому что знает, что как только откроют границы, его ждет за границей работа.

А что тогда буду делать я, когда он уедет? Сразу ведь начнутся летние каникулы и детском саду тоже отпуск, а я ведь должна продолжать работу. Немного у меня еще есть отпуска, который взять, но этого недостаточно. К своей матери я тоже детей отвести не могу, ведь она может заболеть, потому что мы на самом деле ведь не знаем, когда можем вздохнуть свободно…

Скажу честно, я ни разу не говорила этого своему мужу, но я до сих пор скорее держу кулаки, чтобы границы пока не открыли.

Как другие матери семейства в такой ситуации справляются? Что посоветуете? Однажды муж ведь так или иначе все же должен будет поехать на работу…"

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!