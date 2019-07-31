Мать проживавшего в грузовике мальчика: я не алкоголичка!

”Я за рулем. Я трезвая”, — говорит она. Правда, работает она много и рабочий день часто заканчивается лишь в десять часов вечера.

С отцом ребенка они живут раздельно, на разных концах Эстонии.

На этот раз мальчик проводил лето у отца, у которого два грузовых автомобиля. Когда отец на одном из них уехал за границу, мальчик поселился во втором, который был припаркован на автозаправке недалеко от дома отца.

Мать говорит, что мальчику нравится находиться в отцовской машине. ”Он говорит, что это очень здорово и весело. Десятилетние мальчики вообще склонны совершать глупости”.

По словам матери, сын имеет небольшие недостатки здоровья: гиперактивность, шаловливость.

На прошлой неделе мы писали, что бдительный гражданин заметил проживающего в грузовике мальчика и сообщил об этом полиции. Работники службы по защите детей доставили мальчика в приют. В середине августа его должны передать отцу.