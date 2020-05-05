Мать переболевшего COVID-19 мальчика: с нами обращались как с прокаженными

В воскресенье 12 апреля двухлетний мальчик упал во дворе своего дома и расшиб бровь. Его мама Лийса позвонила по номеру 112 и спросила, что делать: ехать в отделение неотложной медицины или вызвать скорую (семья живет в 35 км от Таллинна). Также мать сообщила диспетчеру, что 13 марта у ребенка диагностировали COVID-19. У остальных членов семьи симптомов коронавируса не было, а к 18 марта пропали они и у мальчика.

Будучи ответственным человеком, женщина сообщила об этом и в отделение неотложной помощи при детской больнице. Когда она с сыном прибыла на место, им задали дополнительные вопросы, попросили заполнить анкету и через улицу вывели в другое отделение.

Там ей вновь выдали анкету, и все шло хорошо, пока в кабинет не пришел врач и не стал кричать на принимающую пациентов сотрудницу. Он обвинял ее в том, что в анкете не указано, что пациенты заразные. ”Я сказала, что мы действительно не заразные, поскольку с момента болезни и исчезновения симптомов прошло много времени. Я хотела подойти чуть поближе к нему, на что он начал орать: ”Не подходите. Вы должны немедленно уйти отсюда”. Я осмелилась возразить, но безрезультатно. Остальные две работницы — медсестра и приемщица — смотрели на этого врача в недоумении. Я попросила антисептик, чтобы самой прочистить рану, если они отказываются это делать. Одновременно с этим я стала одевать ребенка. Приемщица проводила нас и сказала, что с этим врачом часто бывают проблемы”, — рассказывает Лийса.

Мать и ребенка проводили обратно в приемную ЭМО, а затем направили в палату.

”Мы подождали там немного, и каково же было мое удивление, когда к нам зашел тот же врач, что на нас кричал. Он был в защитной одежде. Он подошел и велел положить ребенка на стол для осмотра”. Женщина ответила, что ребенок не хочет лежать и она бы лучше подержала его на руках. Но это не подходило врачу. Завязалась перепалка, и, по словам Лийсы, врач угрожал вызвать охранника. Мать взяла ребенка и отправилась к главному входу, чтобы его одеть. Задним числом Лийса признает, что была возбуждена из-за происходящего.