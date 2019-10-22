Мать двоих детей просит помощи в борьбе с меланомой. Требуется сверхдорогое лекарство

Как рассказывает сама женщина, всё началось в 2011 году, когда одна небольшая необычная родинка в районе правой груди привела ее к врачу. Родинку удалили, отправили на исследование, и спустя три недели пришел ответ, что речь идет о меланоме. В стадии IA. Это означало, что женщина отделалась испугом, ведь в 97 процентов случаев у людей с этим диагнозом всё заканчивается благополучно.

"К несчастью, я не относилась к этим 97%. Пять с половиной лет назад совершенно случайно обнаружила под мышкой увеличившийся лимфоузел. Прозвучал сигнал тревоги. Когда пришел ответ, то мой мир перевернулся. На сей раз стадия была уже IIIB. В больном месте удалили все лимфоузлы, провели исследования. К счастью, всё было тогда чисто", - говорит Реэлика.

В мае этого года во время промежуточной проверки всё было в порядке. И вот в августе - очередной рецидив. У женщины заболела спина. Казалось бы - обычное житейское дело. Но когда спина продолжала болеть и месяц, и второй, пришлось пойти к врачу. Оказалось, что болезнь вернулась, и в более жестокой форме. Реэлика обратилась в Фонд помощи больным раком, потому что выяснилось, что приобретение необходимого лекарства Больничная касса не финансирует.

"Мои чувства, когда из фонда пришло письмо с положительным ответом, неописуемы. Я очень благодарна. Я всегда сопереживала вашей деятельности, при возможности делала пожертвования, распространяла ваши призывы. Теперь выяснилось, что и мне одной не справиться", - написала в фонд женщина.