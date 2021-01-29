Массовых акций в поддержку Навального в Таллинне не будет. Зато к посольству принесут ершик

Евгения выступила основным организатором акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Таллинне в прошлую субботу — 23 января. К площади Вабадузе, по разным подсчетам, пришло от 400 человек. На месте были как граждане России, так и Эстонии. Мероприятие поддержал тогдашний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

В это воскресенье, 31 января, по всей России пройдут очередные митинги "За свободу Навального". Примечательно, что в прошлый раз на улицу выходили и те, кто не поддерживает Навального, а выступает против действующей власти.

RusDelfi связался с активисткой Евгенией Чириковой. "Лично я собираюсь прийти к посольству России и вручить им подарок — ёршик", — ответила она. По ее словам, массовых мероприятий не планируется. "Мы с друзьями сходим к посольству и сделаем им подарок. Кто хочет, может подходить — 31 января в 2 часа дня", — уточнила Евгения.

Как отметила Чирикова, у нее "зла не хватает". "Многие мои друзья сейчас под уголовным преследованием в России. Я уже боюсь открывать интернет, вдруг узнаю, что опять кого-то задержали. Полиция придумывает какие-то смешные причины. Иногда кажется, что это акт мести — ведь арестовывают всех подряд, без какой-либо логики".

Известно, что Навальный будет находиться в СИЗО до конца февраля. Его основных соратников тоже арестовали на несколько суток. Кто возглавит протест 31-го?

"Уже давно доказано, что подобные мероприятия не требуют определенного лидера. Людям не нужно говорить, что делать, все сами все знают. Каждый выходит на улицы по своим причинам. Кого-то укусил режим, кто-то не получил медицинскую помощь и так далее", — резюмировала она.