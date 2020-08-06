Масштабы распространения коронавируса в Эстонии намного больше, чем предполагалось

Результаты проведенного под руководством Тартуского университета исследования на наличие антител к коронавирусу KoroSero-EST-1 показывают, что масштабы распространения коронавируса в Таллинне в десять, а на Сааремаа в три с половиной раза больше, чем показывает государственная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки.
В рамках исследования с 11 мая по 29 июля пациентов Курессаареского центра семейных врачей (954 человек) и центра семейных врачей Ярвеотса (1006 человек) протестировали на коронавирус и опросили.
Целью ученых было на основании составленной Больничной кассой установить наличие или отсуствие в крови участников исследования антитела к коронавирусу. Выявление антител определялось в лабораториях SYNLAB по методу ELISA. Наличие антител показывает, что человек сталкивался с коронавирусом.
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