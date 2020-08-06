Масштабы распространения коронавируса в Эстонии намного больше, чем предполагалось

В рамках исследования с 11 мая по 29 июля пациентов Курессаареского центра семейных врачей (954 человек) и центра семейных врачей Ярвеотса (1006 человек) протестировали на коронавирус и опросили.

Целью ученых было на основании составленной Больничной кассой случайной выборки установить наличие или отсуствие в крови участников исследования антител к коронавирусу. Выявление антител осуществлялось в лабораториях SYNLAB по методу ELISA. Наличие антител показывает, что человек сталкивался с коронавирусом.

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