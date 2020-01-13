Масштабный проект стоимостью 17 млн еввро улучшит состояния водоемов Ляэне- и Ида-Вирумаа

Проект LIFE IP CleanEST продлится 10 лет и будет стоить около 16,7 миллионов евро. На 60% проект финансируется Европейской комиссией и на 40% — из центра инвестирования в окружающую среду KIK 40% и государственного бюджета Эстонии. Ведущий партнер проекта — Министерство окружающей среды. Партнерами проекта являются Департамент окружающей среды, Агентство по охране окружающей среды, Инспекция окружающей среды, Эстонский центр исследований окружающей среды, Центр инфотехнологий министерства окружающей среды, Эстонская геологическая служба, Министерство по делам сельской жизни, Таллиннский технический университет, Эстонский университет естественных наук, Научный центр AHHAA, Эстонское общественное вещание, Центр управления государственными лесами, Аграрно-торговая палата, НКО Rivers Trust, а также местные самоуправления, куда входят вышеупомянутые водоемы: волость Алутагузе, Раквере, Нарва, волость Люганузе, волость Виру-Нигула, волость Винни, волость Кадрина, волость Вяйке-Маарья и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа
Комплексный проект по очистке суббассейна Виру
LIFE IP CleanEST
В течение 10 лет в Ида- и Ляэне-Вирумаа:
• Будут проведены поверхностные и грунтовые исследования, а также исследования прибрежных вод
• От остаточных загрязнений будет очищено русло и берега реки Эрра на протяжении 1,5 км
• Будут очищены остаточные загрязнения в Кохтла-Нымме и Пахнимяэ
• В реках будут восстановлены нерестилища рыб
• Будут восстановлены рыбные тропы
• В реке Пуртсе будут восстановлены популяции лосося
Вылетевший из Москвы самолет не долетел до Тель-Авива
В Японии сделали страшную находку
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной