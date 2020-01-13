Масштабный проект стоимостью 17 млн евро улучшит состояния водоемов Ляэне- и Ида-Вирумаа

Площадь проекта покрывает 240 000 гектаров, на которых находится в общей сложности 574 км водотоков и почти 160 000 гектаров прибрежных вод.

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, это первая крупномасштабная комплексная инициатива по улучшению состояния водных объектов в Ида- и Ляэне-Вирумаа. ”Мы хотим вернуть жизнь в те водоемы, которые серьезно пострадали от деятельности человека. Загрязнения водоемов, входящих в проект, относятся к первым десятилетиям прошлого века. Я уверен, что через несколько лет в этих местах нашим глазам откроется гораздо более красивая и живая картина”, — сказал министр.

По словам заместителя генерального секретаря Министерства окружающей среды Харри Лийва, выполнение работ разделено на этапы. В 2020 году основное внимание будет уделено изучению и разработке мер по смягчению последствий загрязнения ручья Сооликаоя, текущего через город Раквере, обезвреживанию остаточного загрязнения на бывшем шинном заводе Кохтла-Нымме, разработке и испытанию технологии очистки остаточного загрязнения на объекте Пахнимяэ, также будут осуществлены предварительное проектирование на плотине Пюсси для обеспечения возможностей миграции рыбы и подготовительные мероприятия по очистки реки Эрра.

”Вместе с партнерами мы начали подготовку к удалению остаточного загрязнения на дне и берегах реки Эрра протяженностью 1.5 километра. Слой смолы на дне реки Эрра местами достигает толщины в полметра. После устранения загрязнения очищенные участки будут выровнены, а речные места обитания восстановлены”, — отметил Лийв.