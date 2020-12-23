Масштабные ограничения в сфере образования продлеваются: что к чему

"Показатели распространения вируса вызывают опасения, поэтому ограничения целесообразно продлить. Это решение поддержал и ученый совет, — сказал министр образования и науки Яак Ааб. — В большинстве общеобразовательных школ каникулы продлятся до 10 января. В других учебных заведениях при необходимости можно организовать занятия дистанционно и в порядке исключений, утвержденных распоряжением правительства".
Продление ограничений касается общеобразовательных школ, профессиональных училищ, прикладных высших учебных заведений и университетов. В тех общеобразовательных школах, где каникулы заканчиваются до 10 января, учащиеся 1-4 классов могут начать учебную работу в здании школ. Детские сады и ясли по-прежнему остаются открытыми.
Ограничения, которые будут действовать с 10 января, правительство обсудит на кабинетном заседании на следующей неделе.
"Министерство подготовило разные сценарии того, как в условиях распространения вируса продолжится работа сферы образования. При их составлении учитывалось то, что меры предосторожности зависят не только от общегосударственных, но и от региональных показателей заболеваемости. В принятии решения о том, какие сценарии реализуются, важную роль играют правительство, департамент здоровья и ученый совет", — объяснил министр.
Ограничения для деятельности по интересам и дополнительного образования
Начиная с 28 декабря в Таллинне и Харьюмаа запрещено проведение молодежной работы, образования и деятельности по интересам, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения в помещении. На улице такие занятия разрешены группам до 10 человек плюс руководитель. Детские сады и дошкольные учреждения остаются открытыми. Те же правила действуют и в Ида-Вирумаа.
В других уездах молодежная работа, образование по интересам, деятельность по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение согласно распоряжению правительства от 10 декабря разрешены только в индивидуальном порядке или дистанционно. Разрешается, например, проводить индивидуальные уроки с участием ученика и наставника, притом они должны соблюдать дистанцию с другими лицами, занимающимися индивидуальным обучением. На улице занятия разрешены группам до 10 человек плюс руководитель или наставник.
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