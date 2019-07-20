"Машина получает удар в бок, а это особенно опасно". Читатель возмущен — на одном перекрестке три аварии за пару дней, были пострадавшие

Место происшествия находится в Ласнамяэ, на Петербургском шоссе, возле поворота к магазину Ehituse ABC.
"Машина, которая едет из центра города и поворачивает налево к магазину, сталкивается с автомобилем, который едет по правому ряду на встречу, в сторону города", — описал причину аварий Андрей. Он работает рядом и за несколько дней видел несколько ДТП на одном и том же месте. По его словам, один раз скорая помощь увезла пострадавших.
Проблема в том, что с обеих сторон машину ждут, когда можно повернуть или развернуться. Из-за этого поворачивающий не всегда видит другой автомобиль, который едет на встречу в дальнем ряду.
"Тут дело еще в том, что поворачивающая машина получает удар в бок, а это особенно опасно. Вопрос здоровья людей, очень хочется, чтобы городские власти что-то предприняли поскорее", — добавил он.
Как он отметил, вопрос нужно решать. Например, можно поставить светофор.
RusDelfi отправил запрос в таллиннский Департамент транспорта. По словам старшего специалиста по движению Сергея Орехова, на данном перекрестке, по их данным, аварии происходят не так часто.
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