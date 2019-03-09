Марью Лауристин уходит из большой политики: у меня возникли проблемы со здоровьем

”Я отдаю свое место в Тартуском горсобрании следующему человеку, Аско Тамме. Он займет мое место. Я ухожу не по политическим причинам, а по состоянию здоровья. Нагрузка стала для меня слегка слишком большой, давление слегка повысилось. Я продолжаю быть в руководстве партии, занимаюсь тем, что думаю о политике и учу политической культуре”, — прокомментировала Лауристин.

Что касается коалиционных переговоров, политик считает, что центристы зря отказались от коалиции, а сейчас все зависит от Isamaa.

”Вопрос в том, как свои перспективы видит Isamaa. Играют они с EKRE и центристами или нет. У нас [соцдемов] нет сомнений, нам было бы интересно попробовать быть в правительстве с Каей Каллас. Мы бы предпочли правительство Ратаса, но у нас много общих тем и с Партией реформ — все, что представляет собой науку и инновации, развитие университетов”, — сказала Мари Лауристин.