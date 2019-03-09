09.03.2019, 12:45

Марью Лауристин уходит из большой политики: у меня возникли проблемы со здоровьем

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rus.delfi.ee
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Marju Lauristin Tallinna lennujaamas
Marju LauristinFoto: Priit Simson

Член правления Социал-демократической партии Марью Лауристин отказывается от своего места в Тартуском горсобрании и в дальнейшем не собирается участвовать в выборах. Несмотря на это, она остается в правлении партии и не исключает участия в управлении партии и в будущем.

”Я отдаю свое место в Тартуском горсобрании следующему человеку, Аско Тамме. Он займет мое место. Я ухожу не по политическим причинам, а по состоянию здоровья. Нагрузка стала для меня слегка слишком большой, давление слегка повысилось. Я продолжаю быть в руководстве партии, занимаюсь тем, что думаю о политике и учу политической культуре”, — прокомментировала Лауристин.

Что касается коалиционных переговоров, политик считает, что центристы зря отказались от коалиции, а сейчас все зависит от Isamaa.

”Вопрос в том, как свои перспективы видит Isamaa. Играют они с EKRE и центристами или нет. У нас [соцдемов] нет сомнений, нам было бы интересно попробовать быть в правительстве с Каей Каллас. Мы бы предпочли правительство Ратаса, но у нас много общих тем и с Партией реформ — все, что представляет собой науку и инновации, развитие университетов”, — сказала Мари Лауристин.

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