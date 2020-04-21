Мартовский фарш, прошлогодняя гречка. В Тапа семьям школьников выдали просроченные продукты

В редакцию RusDelfi обратились родители ученика одной из школ в Тапа, которые рассказали, что в продуктовом пакете, который в понедельник 20 апреля в этом городе выдавался впервые и при этом лишь части учеников, оказалось много просроченных продуктов. На фото, которыми поделились родители, видно, что, например, срок годности мясного фарша истек еще 27 марта.

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Обнаружились в пакетах и тефтели со сроком годности до 8.04.2020, хлеб — до 15.04.2020, кетчуп — до 10.03.2020, шоколад (!), но, увы, до сентября 2019 года, и прошлогодние же каши.

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Не секрет, что у продуктовых банков есть право реализовывать продукцию после истечения рекомендованного срока годности, но, как правило, речь идет об очень маленьких отступлениях. Может ли кто-то дать гарантию, что мясом, срок годности которого истек почти четыре недели назад, никто не отравится?

За разъяснениями относительно качества продуктов родители обратились в отдел образования и социальной работы Тапа. В нашем распоряжении оказались ответы на эти письма от одного из представителей отдела:

”Продуктовые пакеты были собраны продовольственным банком (www.toidupank.ee/anneta-toitu-2), и местное самоуправление направило их нуждающимся. Еда оценивается продуктовым банком как съедобная”, — говорится в одном из писем отдела образования и социальной работы Тапа в ответ на возмущение родителей.

Похожим ответом на свое письмо поделилась в Facebook еще одна семья: ”Продуктовые пакеты собираются продовольственным банком. Они заверили нас, что не нужно беспокоиться, еда съедобна. Если вы больше не хотите получать продукты, у которых истек срок годности, но которые пригодны для потребления, сообщите об этом своему социальному работнику, когда получите пакет”.

Возмущенные родители стали делиться фотографиями и информацией о просроченных продуктах на странице города в Фейсбуке. К полудню с извинениями к жителям города обратился председатель волостного собрания Тапа Максим Бученков.

”Уважаемые жители тапаской волости!

Сегодня многие семьи получили пакеты помощи, которые должны были заменить детям обед в школе. Многие продукты оказались просроченными.