Мартовский фарш, прошлогодняя гречка. В Тапа семьям школьников выдали просроченные продукты

В городе Тапа, где 20 апреля семьи школьников впервые с начала карантина получили продуктовую помощь, разразился настоящий скандал. Большая часть выданных продуктов оказалась просроченной.
В редакцию RusDelfi обратились родители ученика одной из школ в Тапа, которые рассказали, что в продуктовом пакете, который в понедельник 20 апреля в этом городе выдавался впервые и при этом лишь части учеников, оказалось много просроченных продуктов. На фото, которыми поделились родители, видно, что, например, срок годности мясного фарша истек еще 27 марта.
Обнаружились в пакетах и тефтели со сроком годности до 8.04.2020, хлеб — до 15.04.2020, кетчуп — до 10.03.2020, шоколад (!), но, увы, до сентября 2019 года, и прошлогодние же каши.
Не секрет, что у продуктовых банков есть право реализовывать продукцию после истечения рекомендованного срока годности, но, как правило, речь идет об очень маленьких отступлениях. Может ли кто-то дать гарантию, что мясом, срок годности которого истек почти четыре недели назад, никто не отравится?
За разъяснениями относительно качества продуктов родители обратились в отдел образования и социальной работы Тапа. В нашем распоряжении оказались ответы на эти письма от одного из представителей отдела:
”Продуктовые пакеты были собраны продовольственным банком (www.toidupank.ee/anneta-toitu-2), и местное самоуправление направило их нуждающимся. Еда оценивается продуктовым банком как съедобная”, — говорится в одном из писем отдела образования и социальной работы Тапа в ответ на возмущение родителей.
Похожим ответом на свое письмо поделилась в Facebook еще одна семья: ”Продуктовые пакеты собираются продовольственным банком. Они заверили нас, что не нужно беспокоиться, еда съедобна. Если вы больше не хотите получать продукты, у которых истек срок годности, но которые пригодны для потребления, сообщите об этом своему социальному работнику, когда получите пакет”.
Возмущенные родители стали делиться фотографиями и информацией о просроченных продуктах на странице города в Фейсбуке. К полудню с извинениями к жителям города обратился председатель волостного собрания Тапа Максим Бученков.
”Уважаемые жители тапаской волости!
Сегодня многие семьи получили пакеты помощи, которые должны были заменить детям обед в школе. Многие продукты оказались просроченными.
Мне, как представителю волости очень стыдно за такое.
Мы с управой выясняем причины произошедшего. Сделаю все от меня зависящее, чтоб этого больше не повторилось”, — написал Бученков.
Дискуссия продолжилась в комментариях к его публикации:
”Как на помойку, кинули продукты, это же детям идёт, где мозги у людей, распределяющих продовольственные пакеты? Это же наши дети, я даже животным просрочку не покупаю, я в шоке…”, ”Мало того, что не всем детям дают, так еще и просроченные!!!!! ПОЗОР!” — писали родители.
Тема продуктовой помощи в Тапа вообще довольно напряженная. В городе действуют русская и эстонская школы, также к муниципалитету Тапа относится гимназия Тамсалу. Многие родители до сих пор не понимают, почему в обычное время в школе питаются бесплатно все дети, а продуктовую помощь в итоге получили только около 70 семей (в Тапа проживают более 5700 человек, — прим. ред.). Но после сегодняшнего случая обстановка накалилась до предела. Причины произошедшего, по словам председателя волостного собрания Тапа Максима Бученкова, сейчас проверяются.
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