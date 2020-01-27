Мартина Хельме вызвали в суд давать показания. Он проходит свидетелем по делу экс-министра Марти Куузика

О том, что Куузик желает видеть в качестве свидетелей Юри Ратаса, Марта Хельме и Мартина Хельме, было известно еще в октябре. Однако суд посчитал, что нет смысла вызывать в суд трех свидетелей, которые предположительно располагают одной и той же информацией.

В итоге в качестве свидетеля был вызван Мартин Хельме.

В законе Эстонской Республики указано, что у члена правительства, который освобождает должность из-за отставки правительства, выражения недоверия министру или по предложению премьер-министра, есть право получить компенсацию, равную шести его зарплатам. Компенсацию не платят в случае, если освобожденный от должности возвращается к работе в Рийгикогу, но Куузика туда не избрали. После его отставки представители Министерства экономики и коммуникаций сообщили, что он не получит компенсацию за уход с министерской должности. В Государственной канцелярии отказ в компенсации связали с тем, что Куузик покинул пост министра по собственному желанию.

Напомним, Марти Куузик покинул должность министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрениями в домашнем насилии.

”Сегодня я подал заявление об уходе председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу. Еще раз подчеркиваю, что обвинения — ложь: я не насильник”, — Написал Куузик в своем заявлении.