17.06.2019, 19:23

Мартина Хельме вызвали на ковер. Причина — его несогласованная позиция о стабилизации Европы

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дополнено в 21:28
rus.delfi.ee
EST 12
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Valitsuse pressikonverents 23.05.19Foto: Anette Parksepp

Комиссия по делам Евросоюза вызвала министра финансов Мартина Хельме, чтобы он прояснил ситуацию относительно расширенного заседания еврогруппы. Позиция министра о механизмах стабилизации Европы не была согласована с мандатом комиссии.

Хельме так горячо отстаивал право вето Эстонии в финансовом вопросе, что в конце концов остался без союзников.

По словам Ратаса, полномочий для вето у министра не было. ”Если министр в совете хочет добавить подобные вещи, он должен в тот момент посоветоваться с премьер-министром. В данном случае этого не произошло”, — сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с членами комиссии. Он заверил, что уже в среду снял резолюцию.

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.

Мартин Хельме в своем посте утверждает, что мандат именно такого содержания он получил от комиссии по делам Евросоюза. "Правительство поддерживает реформу ESM в целом. Но правительство и парламентская комиссия по делам Евросоюза уже много раз ранее заверяли, что мы поддерживаем при принятии решений принцип единогласия", — написал Хельме. Он добавил, что полномочия, таким образом, были, и это он защищал до конца.

Премьер-министр Юри Ратас еще в пятницу, 14 июня, отозвал особое мнение министра финансов Мартина Хельме в отношении реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), передает rus.err.ee.

"На основании согласованного правительством мандата, премьер-министр Ратас сообщил в пятницу президенту Европейского совета и президенту саммита еврозоны Дональду Туску, что Эстония убирает свою оговорку в проекте договора по ЕСМ", — собщил глава бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай.

Министр финансов Мартин Хельме встретился в четверг, 13 июня, со своими коллегами из еврозоны, чтобы обсудить, в частности, реформу ЕСМ. На совещении, которое продлилось ло 5 утра пятницы, Хельме остался один со своим требованием о том, чтобы решение по поводу использования средств кризисного фонда ЕСМ принималось единогласно, и, если такого достичь не удается, то у любой страны оставалось бы право вето.

Другие страны считают, что в некоторых случаях в кризисной ситуации для принятия решения о рекапитализации банков достаточно квалифицированного большинства в 85% голосов.

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