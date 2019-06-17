Мартина Хельме вызвали на ковер. Причина — его несогласованная позиция о стабилизации Европы

Хельме так горячо отстаивал право вето Эстонии в финансовом вопросе, что в конце концов остался без союзников.

По словам Ратаса, полномочий для вето у министра не было. ”Если министр в совете хочет добавить подобные вещи, он должен в тот момент посоветоваться с премьер-министром. В данном случае этого не произошло”, — сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с членами комиссии. Он заверил, что уже в среду снял резолюцию.

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.

Мартин Хельме в своем посте утверждает, что мандат именно такого содержания он получил от комиссии по делам Евросоюза. "Правительство поддерживает реформу ESM в целом. Но правительство и парламентская комиссия по делам Евросоюза уже много раз ранее заверяли, что мы поддерживаем при принятии решений принцип единогласия", — написал Хельме. Он добавил, что полномочия, таким образом, были, и это он защищал до конца.