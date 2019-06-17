Мартина Хельме вызвали на ковер. Причина — его несогласованная позиция о стабилизации Европы

Премьер-министр Юри Ратас еще в пятницу, 14 июня, отозвал особое мнение министра финансов Мартина Хельме в отношении реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), передает rus.err.ee.
"На основании согласованного правительством мандата, премьер-министр Ратас сообщил в пятницу президенту Европейского совета и президенту саммита еврозоны Дональду Туску, что Эстония убирает свою оговорку в проекте договора по ЕСМ", — собщил глава бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай.
Министр финансов Мартин Хельме встретился в четверг, 13 июня, со своими коллегами из еврозоны, чтобы обсудить, в частности, реформу ЕСМ. На совещении, которое продлилось ло 5 утра пятницы, Хельме остался один со своим требованием о том, чтобы решение по поводу использования средств кризисного фонда ЕСМ принималось единогласно, и, если такого достичь не удается, то у любой страны оставалось бы право вето.
Другие страны считают, что в некоторых случаях в кризисной ситуации для принятия решения о рекапитализации банков достаточно квалифицированного большинства в 85% голосов.
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