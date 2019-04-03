Мартин Репинский подумывает об уходе из политики: не исключаю, что это произойдет относительно скоро

Происходящее в Йыхви в последние недели привлекло много внимания. А именно, по требованию Репинского были вынуждены покинуть должность многие опытные работники волости.

Сам же Репинский добровольно отказался от места волостного старейшины и с завтрашнего дня начинает работу в качестве депутата Рийгикогу. А в интервью Vikerraadio Репинский отметил и то, что обдумывает возвращение в предпринимательство, точнее, в сельское хозяйство.

"Я не жалею, что пошел в политику, но не исключаю, что вернусь обратно (в предпринимательство — прим. ред.)", — рассуждал он. Репинскому принадлежит крупнейшая в Эстонии козья ферма, расположенная на хуторе мызы Конью в волости Тойла.

"Не исключаю, что это произойдет относительно скоро", — размышлял он об уходе из политики. Что касается политики персонала в Йыхви, то Репинский пояснил, как хотел, чтобы трудовые договоры прекратили до того, как он пойдет в Рийгикогу. "Политически так наиболее корректно. Моя совесть чиста".