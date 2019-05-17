Мартин Хельме заявил Financial Times, что не поддерживает усиление европейского валютного союза

”Для начала мы должны заняться тем, о чем уже достигнута договоренность и не искать способов, как усиливать интеграцию”, — сказал вчера Хельме Financial Times

Вместе с тем эстонский министр уточнил, что его партия EKRE не является противником членства Эстонии в Евросоюзе и вхождения в зону евро.

На вопросы британской деловой газеты Хельме ответил накануне своей первой поездки в Брюссель на встречу министров финансов ЕС.

Один из вопросов касался случая, когда во время принесения присяги в Рийгикогу Мартин Хельме показал пальцами знак ”ОК”, который имеет двоякое толкование, в том числе — как символ превосходства белой расы. Как и ранее, Хельме уже отрицал, что его жест имел дискриминационных подтекст.

В газетной статье также затрагивается вопрос о планах министра снизить алкогольный и топливный акцизы и упоминается о том, что Хельме как-то назвал сбалансированную бюджетную политику Эстонии абсурдом.

Министр финансов Эстонии в связи с этим заверил, что несмотря на то, что он допускает для Эстонии небольшой бюджетный дефицит и планирует взять кредит, он не хочет, чтобы Эстония нарушала действующие в Эстонии финансовые планы.