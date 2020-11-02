Мартин Хельме: законопроект о референдуме на тему брака может поступить в Рийгикогу в следующий четверг

"У нас сейчас есть три-четыре различных варианта формулировок. Обсуждаем. На следующем заседании я представлю и свой вариант", — отмечает Сеэдер.

Председатель EKRE Мартин Хельме считает важным, чтобы вопрос не касался только заключенных в Эстонии браков. "Мы хотим четко сказать и то, что заключенные за рубежом другие формы брака, в Эстонии не действуют", — подчеркивает Хельме.

По одному вопросу в рабочей группе уже договорились. Если Рийгикогу согласится с этим предложением, то референдум на тему брака состоится 25 апреля.

По оценке Хельме, Рийгикогу может принять решение в течение этого года, в идеале — в конце ноября.