02.11.2020, 18:13

Мартин Хельме: законопроект о референдуме на тему брака может поступить в Рийгикогу в следующий четверг

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Martin Helme
Martin HelmeFoto: Andres Putting

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме сказал, что если все пойдет по плану, то законопроект о референдуме на тему брака будет передан в Рийгикогу уже в следующий четверг, пишет rus.err.

"У нас сейчас есть три-четыре различных варианта формулировок. Обсуждаем. На следующем заседании я представлю и свой вариант", — отмечает Сеэдер.

Председатель EKRE Мартин Хельме считает важным, чтобы вопрос не касался только заключенных в Эстонии браков. "Мы хотим четко сказать и то, что заключенные за рубежом другие формы брака, в Эстонии не действуют", — подчеркивает Хельме.

По одному вопросу в рабочей группе уже договорились. Если Рийгикогу согласится с этим предложением, то референдум на тему брака состоится 25 апреля.

По оценке Хельме, Рийгикогу может принять решение в течение этого года, в идеале — в конце ноября.

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