Мартин Хельме: законопроект о референдуме на тему брака может поступить в Рийгикогу в следующий четверг

"У нас сейчас есть три-четыре различных варианта формулировок. Обсуждаем. На следующем заседании я представлю и свой вариант", — отмечает Сеэдер.
Председатель EKRE Мартин Хельме считает важным, чтобы вопрос не касался только заключенных в Эстонии браков. "Мы хотим четко сказать и то, что заключенные за рубежом другие формы брака, в Эстонии не действуют", — подчеркивает Хельме.
По одному вопросу в рабочей группе уже договорились. Если Рийгикогу согласится с этим предложением, то референдум на тему брака состоится 25 апреля.
По оценке Хельме, Рийгикогу может принять решение в течение этого года, в идеале — в конце ноября.
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