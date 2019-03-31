Мартин Хельме: Закон о сожительстве не отменят, но у нас есть решение. Мы получили золотой ключик

"Отмену Закона о сожительстве в парламенте не удалось продавить", — признал Мартин Хельме относительно коалиционных переговоров. "Не то чтобы никто не хотел, но все необходимые голоса не собираются", — отметил он и добавил, что голосов не хватает именно во фракции Центристской партии.

В то же время Хельме подтвердил, что достигли соглашения, что в дальнейшем будет действовать народное голосование и инициатива. Это означает, что если 50 000 подписей собрано, то касающийся государственной жизни вопрос можно было бы вынести на референдум. "Если там предложение поддержат, то в силе. Закон о сожительстве мы сможем вынести на референдум, вдобавок и прямые президентские выборы. Мы получили золотой ключик, которым можно решить все другие дела, которые не смогли", — заявил он.

Март Хельме со своей стороны подчеркнул, что узаконивание этого изменения займет время. "Это требует нажима", — добавил он и подчеркнул, что важно, что пороги установлены (50 000 подписей). Тогда, по его словам, невозможно позднее пустить в ход шантаж.

Мартин Хельме указал, что у них недостаточно голосов для того, чтобы сразу провести в Рийгикогу то, чтобы референдум был узаконен, то есть и Конституция была изменена. Но, по его словам, возможна инициатива об изменении Конституции 51 голосом, если ее поддержит этот созыв парламента, а также следующий созыв. Таким образом, это займет годы, Рийгикогу снова будут выбирать в 2023 году.