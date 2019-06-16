Мартин Хельме: я не превышал свои полномочия в Люксембурге

Мартин Хельме в своем посте утверждает, что мандат именно такого содержания он получил от комиссии по делам Евросоюза. "Правительство поддерживает реформу ESM в целом. Но правительство и парламентская комиссия по делам Евросоюза уже много раз ранее заверяли, что мы поддерживаем при принятии решений принцип единогласия", — написал Хельме. Он добавил, что полномочия, таким образом, были, и это он защищал до конца.

Ранее премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.

По словам Ратаса, реформа необходима и на собрании в Брюсселе, которое состоится в следующую пятницу, Эстония точно поддержит реформу.

Напомним, рано утром в пятницу в Люксембурге состоялось совещание министров финансов европейских стран. Обсуждалась реформа Европейского стабилизационного механизма. Мартин Хельме стал единственным, кто высказался против.

Для Мартина Хельме в вопросах использования средств кризисного фонда ESM было важно то, чтобы в таких случаях решения было принято единогласно, если же такого достичь не удается, то у любой страны остается право вето. Другие станы не поддержали Хельме в этом вопросе.