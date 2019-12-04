Мартин Хельме ввел общественность в заблуждение или получил искаженную гостайну? Радар Каллавере работает

По утверждению председателя комиссии по государственной обороне Андреса Метсоя (Isamaa), с работой радара Каллавере нет никаких проблем.

"Радар работает. Насчет этого просто составлены оценки угрозы и влияния, если бы парк ветряков появился там в заданном объеме. То, чтобы сегодня с этим радаром были какие-то проблемы, не соответствует действительности", — заверил Метсоя.

Он подтвердил, что обновление парка радаров обусловлено только строительством парка ветряков, который препятствует работе радара. Новый радар должен появиться за пять лет. "Но факт в том, что этот радар действует", — еще раз повторяет Метсоя.

Исправность радара Каллавере подтверждает и Министерство обороны. "Эстонская система заблаговременного предупреждения, которая действует и как заблаговременное предупреждение НАТО, работает. Радар Каллавере с недавно модернизированным аппаратным и программным обеспечением исправен", — сказала пресс-секретарь министерства Карин Кивипыльд.

Кивыпыльд подтверждает, что Силы обороны составили анализ, где описаны технические характеристики радара Каллавере и помехи от ветряков работе радара.