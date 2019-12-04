04.12.2019, 15:15

Мартин Хельме ввел общественность в заблуждение или получил искаженную гостайну? Радар Каллавере работает

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Rahandusminister Martin Helme
Rahandusminister Martin HelmeFoto: Tiit Blaat

Мартин Хельме заявил Postimees, что Министерство обороны скрывает рапорт, согласно которому возводимые Сынаялгами ветряки, препятствуют работе радаров. Хельме даже сказал, что, по его сведениям, радар Каллавере вообще не работает. Но радар Каллавере работает, заверяет председатель комиссии по государственной обороне.

По утверждению председателя комиссии по государственной обороне Андреса Метсоя (Isamaa), с работой радара Каллавере нет никаких проблем.

"Радар работает. Насчет этого просто составлены оценки угрозы и влияния, если бы парк ветряков появился там в заданном объеме. То, чтобы сегодня с этим радаром были какие-то проблемы, не соответствует действительности", — заверил Метсоя.

Он подтвердил, что обновление парка радаров обусловлено только строительством парка ветряков, который препятствует работе радара. Новый радар должен появиться за пять лет. "Но факт в том, что этот радар действует", — еще раз повторяет Метсоя.

Исправность радара Каллавере подтверждает и Министерство обороны. "Эстонская система заблаговременного предупреждения, которая действует и как заблаговременное предупреждение НАТО, работает. Радар Каллавере с недавно модернизированным аппаратным и программным обеспечением исправен", — сказала пресс-секретарь министерства Карин Кивипыльд.

Кивыпыльд подтверждает, что Силы обороны составили анализ, где описаны технические характеристики радара Каллавере и помехи от ветряков работе радара.

Плану Андреса и Олега Сынаялгов построить в Айдуском ветропарке 30 ветряков мощностью в 3 мегаватта противостоит Министерство обороны, по оценке которого ветряки помешали бы работе радара мониторинга воздушного пространства Каллавере.

"Поскольку этот документ содержит описание параметров работы радара, эта оценка угрозы является государственной тайной, для ознакомления с которой должно быть разрешение на доступ к государственной тайне соответствующего уровня и обоснованная потребность в знании", — сказала Кивипыльд.

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