09.05.2019, 17:00

Мартин Хельме убрал из своего кабинета портрет Керсти Кальюлайд. Последовали ли его примеру другие министры от EKRE?

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rus.delfi.ee
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Мартин Хельме убрал из своего кабинета портрет Керсти Кальюлайд. Последовали ли его примеру другие министры от EKRE?
Foto: Tiit Blaat

Недавно стало известно, что Мартин Хельме снял со стены своего кабинета официальный портрет президента Керсти Кальюлайд, который традиционно украшает рабочие места министров и высоких чиновников.

Delfi поинтересовался у других министров от EKRE, последовали ли они примеру Хельме-младшего, и выяснил, что нет.

Март Хельме на сегодняшней пресс-конференции правительства заверил, что в его кабинете портрет Кальюлайд висит по-прежнему. На замечание о том, что Мартин Хельме его снял, Март Хельме ответил: ”Не знаю, может, Мартин и снял. Я в его кабинете не был”.

Тем не менее, Март Хельме и на сегодняшней пресс-конференции критично высказывался о президенте. ”Если человек надевает на себя странные толстовки и выходит во время утверждения правительства Республики, то, честно говоря, я как гражданин имею право быть в этом отношении критичен!”, — сказал он.

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