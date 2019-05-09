Мартин Хельме убрал из своего кабинета портрет Керсти Кальюлайд. Последовали ли его примеру другие министры от EKRE?

Delfi поинтересовался у других министров от EKRE, последовали ли они примеру Хельме-младшего, и выяснил, что нет.

Март Хельме на сегодняшней пресс-конференции правительства заверил, что в его кабинете портрет Кальюлайд висит по-прежнему. На замечание о том, что Мартин Хельме его снял, Март Хельме ответил: ”Не знаю, может, Мартин и снял. Я в его кабинете не был”.

Тем не менее, Март Хельме и на сегодняшней пресс-конференции критично высказывался о президенте. ”Если человек надевает на себя странные толстовки и выходит во время утверждения правительства Республики, то, честно говоря, я как гражданин имею право быть в этом отношении критичен!”, — сказал он.