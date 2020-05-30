Мартин Хельме: у нас есть президент, который не понимает правовых рамок

Журналист поинтересовался, не боится ли Хельме того, что однажды к премьер-министру Юри Ратасу придут представители Партии реформ с предложением о коалиции, пообещав поддержку на президентских выборах. Хельме младший ответил на это, чтобы если бы Юри Ратас хотел, то он бы стал президентом и при нынешней коалиции: ”Если Юри захочет стать президентом, то он сможет получить это место и при нынешней коалиции”.

А он хочет?

Пока ни что на это не указывает.

Юри Ратас подходит на роль президента?

(После некоторых раздумий) Определенно.

Каким человеком должен быть президент?

(Смеется) Прежде всего таким, который разбирается в том, что предусматривает собой конституционный строй Эстонии. К сожалению, у нас сейчас такого [человека] нет.

В моем понимании президент является представительской фигурой. То есть человеком, не имеющим амбиций заниматься политикой в обычном ее смысле, но имеющим личностные качества и желание представлять государство. Таких людей в Эстонии много. В определенной степени они должны иметь и точку опоры в политическом мире. О нынешнем президенте можно сказать, что у него нет ни того, ни другого: нет ни политической точки опоры, ни понимания. Еще и неправильные амбиции.

[…]

С момента вашей последней встречи вы или президент изъявляли желание наладить отношения? Да, взгляды могут быть разными, но для Эстонии в целом нехорошо, если конфликт эскалирует.

Какой конфликт? У нас есть президент, который не понимает правовых рамок, за что ему платят деньги. Который политически совершенно непослушен. Какой конфликт? Правительство делает свою работу.

Но у нее есть и фанаты.

У всех есть фанаты. У Доктора Попова тоже есть фанаты.

Доктор Попов хорошо справился?

В критический момент он очень хорошо спас нас.

[…]

Статью на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.