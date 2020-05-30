Мартин Хельме: у нас есть президент, который не понимает правовых рамок

Министр финансов Мартин Хельме дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором помимо прочего речь зашла о президенте Эстонии.
Журналист поинтересовался, не боится ли Хельме того, что однажды к премьер-министру Юри Ратасу придут представители Партии реформ с предложением о коалиции, пообещав поддержку на президентских выборах. Хельме младший ответил на это, чтобы если бы Юри Ратас хотел, то он бы стал президентом и при нынешней коалиции: ”Если Юри захочет стать президентом, то он сможет получить это место и при нынешней коалиции”.
А он хочет?
Пока ни что на это не указывает.
Юри Ратас подходит на роль президента?
(После некоторых раздумий) Определенно.
Каким человеком должен быть президент?
(Смеется) Прежде всего таким, который разбирается в том, что предусматривает собой конституционный строй Эстонии. К сожалению, у нас сейчас такого [человека] нет.
В моем понимании президент является представительской фигурой. То есть человеком, не имеющим амбиций заниматься политикой в обычном ее смысле, но имеющим личностные качества и желание представлять государство. Таких людей в Эстонии много. В определенной степени они должны иметь и точку опоры в политическом мире. О нынешнем президенте можно сказать, что у него нет ни того, ни другого: нет ни политической точки опоры, ни понимания. Еще и неправильные амбиции.
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С момента вашей последней встречи вы или президент изъявляли желание наладить отношения? Да, взгляды могут быть разными, но для Эстонии в целом нехорошо, если конфликт эскалирует.
Какой конфликт? У нас есть президент, который не понимает правовых рамок, за что ему платят деньги. Который политически совершенно непослушен. Какой конфликт? Правительство делает свою работу.
Но у нее есть и фанаты.
У всех есть фанаты. У Доктора Попова тоже есть фанаты.
Доктор Попов хорошо справился?
В критический момент он очень хорошо спас нас.
[…]
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