Мартин Хельме требует, чтобы в ERR наказали и убрали из эфира критикующих EKRE журналистов

"У меня просьба включить в повестку дня пункт: несбалансированность ERR в период после выборов в новостных и дискуссионных передачах. Что руководство собирается реально предпринять, чтобы возникшее серьезное нарушение закона (Закон о национальном телерадиовещании, статья 3, часть 3, 5, статья 6, часть 2, 3, 4, 5) не осталось без своевременного и пропорционального наказания? Собирается ли руководство опять, как обычно, развести руками и сказать, что упс, в будущем попробуем лучше. Или планируется убрать из эфира продемонстрировавших тотальную необъективность и непрофессионализм ведущих? Как долго собираются продолжать невыполнение требований закона и потопление серьезности и надежности организации?" — написал Хельме.

Председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сказал, что письмо Хельме — это просьба добавить данный пункт в повестку дня следующего заседания совета. Поскольку у членов совета есть такое право, этот пункт будет обсуждаться на следующем заседании 9 апреля.

Вейдеманн сказал, что вопрос о несбалансированности существует и для него. Он сказал, что сам тоже замечал в новостных передачах риторическую резкость по отношению к интервьюируемым, которая создает впечатление, как будто интервьюер занял личную позицию в отношении какой-то политической силы.

По словам Вейдеманна, здесь две проблемы. Прежде всего, для измерения несбалансированности нет какого-то хорошего измерителя. Во-вторых, если человек жалуется на несбалансированность, он должен очень четко и конкретно перечислить случаи, где освещение не было сбалансированным. От жалоб в общих словах нет толку.