Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

"Прежде всего договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет", — написал Мартин Хельме на своей странице в социальной сети Facebook.

"Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции", — добавил Хельме.