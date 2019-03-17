Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что в ходе коалиционных консультаций с центристами и партией "Отечество" (Isamaa) договорились о возрождении самостоятельной пограничной службе и отказе от миграционных квот Евросоюза, пишет rus.err.
"Прежде всего договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет", — написал Мартин Хельме на своей странице в социальной сети Facebook.
"Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции", — добавил Хельме.