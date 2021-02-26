Мартин Хельме: Ратас подходит на роль президента

Хельме отметил, что, когда правительство развалилось, ему было обидно, но позже все нормализовалось: ”Сначала была небольшая обида, что нам выдернули ковер из-под ног, но долго горевать нет смысла”.

”На сама деле мы по-прежнему хорошо общаемся с Юри”, — отметил он. Хельме не считает, что правительство развалилось из-за того, что Ратасу надоели выходки Хельме. По его мнению, дело именно в подозрениях в коррупции. ”Мы продолжаем общаться с Юри. Не знаю, можно ли его назвать другом, но мы действительно очень хорошо ладим на личном уровне. На днях он звонил мне и спрашивал, как дела. Ему тоже, наверное, скучно, вон, даже баню себе начал строить”.

Хельме сказал, что если осенью в ходе президентских выборов будет звучать кандидатура Юри Ратаса, то этот вариант можно будет рассмотреть. ”Думаю, Ратас подходит на роль президента. Он — настоящий человек для народа. Кроме того, примиритель, что нас в обществе сейчас необходимо”.

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