Мартин Хельме раскритиковал предложение Кальюлайд: она только раз встретилась с Путиным, но успела перенять его привычки

”Керсти Кальюлайд всего один раз встретилась с Путиным, но успела перенять [его] привычки. У людей возникло впечатление, будто в Эстонии президент может распустить парламент и диктовать, каким образом формировать законодательство”, — написал Хельме в Facebook.
Он подчеркнул, что по конституции Эстония является парламентской республикой. ”Президент не может распустить Рийгикогу или давать ему указания. Однако именно это она сейчас пытается сделать при помощи какой-то странной JOKK-схемы (juriidiliselt on kõik korrektne — ”юридически все корректно” — прим.ред.)”.
Хельме отметил, что Кальюлайд не получала от народа голосов и соответственно мандата. Кроме того, у нее нет законного права, а также авторитета, чтобы давать рекомендации или выдвигать предложения парламенту. По мнению Хельме, со стороны Кальюлайд это ”очередная грубая попытка захвата власти”, которая противоречит принципам демократии и конституции.
Напомним, что вчера вечером Кальюлайд обратилась ко всем парламентским фракциям с предложением связать намечаемый референдум по вопросу брака с вотумом доверия Рийгикогу. Это означает, что если выносимый на референдум вопрос не найдет поддержки народа, то будут объявлены внеочередные парламентские выборы. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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