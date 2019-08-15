Мартин Хельме признал ошибку и извинился перед премьер-министром Юри Ратасом

"Эльмар Вахер дал вечером пресс-конференцию, где представил свою версию развития событий, особенно сегодняшнего дня. В том числе обвинил меня в какой-то подделке документа. Мне теперь бояться уголовного дела?" — написал Хельме.

"Да, как исполняющий обязанности министра внутренних дел я встретился сегодня с Вахером. Сказал, что, по моему мнению, мы не можем больше работать вместе. Предложил ему покинуть пост, объяснив, что доверие министра по отношению к нему полностью потеряно".

"Встреча была короткой, но версия Вахера не соответствует действительности. Во-первых, я ни разу не говорил, что причиной его ухода является случай с Руммом. Я спросил его, что он об этом знает, он сказал, что ничего про это не слышал. Я принял его слова к сведению".

"Явно видно, как Вахер пытается перевести дело о его вранье в отношении планов министра и министерства на несущественные детали. На столе действительно были две бумаги: одна — заявление об уходе, другая — приказ, которым он освобождается от должности", — поясняет Хельме.

"Я сказал, что в сложившейся ситуации ему нет смысла продолжать работу, ему надо выбрать — самому уходить или с ним разорвут трудовой договор. Для иллюстрации на столе был проект документа об освобождении от должности. Мы такое видим каждый день: на бумаге написано "подписано дигитально", хотя в действительности ее никто еще не подписал", — объясняет министр финансов.

"Ни моей, ни канцлера подписи там не было и быть не могло, это был черновик. Я никогда и не утверждал, что это уже подписанный документ. Я сказал, что если он сам не уйдет, то тогда в ход пойдет другой вариант. Он взял пару часов на размышление, забрал бумаги и ушел", — добавил Хельме.